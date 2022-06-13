اليوم السابع
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الإثنين، 13 يونيو 2022 07:47 م
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إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص فى العياط

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:47 م
إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص فى العياط إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الزراعى بنطاق العياط، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية اتجاه مناطق الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.

 

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بالطريق الزراعى فى مدينة العياط وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان وتبين إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.

 

 


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