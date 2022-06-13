إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 11 شخص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لحركة السير.



تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبو قرقاص، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 11 شخص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم





