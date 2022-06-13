إرادة وتحدى.. قصة "محمد والمعداوى" أشهر أخوين من قصار القامة بالمحلة.. فيديو وصور

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع الشابين محمد الزيني وشقيقه المعداوي اثنين من قصار القامة من أبناء قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، واللذان تعرضا لتنمر من بعض الأشخاص ورغم ذلك فلهما شهرة واسعة بالقرية ويحبهم الكبير والصغير ولديهما صداقات عديدة، وسافر الشقيقان لعدد كبير من المحافظات بمركبة التوك توك ويطمحان للسفر به لصعيد مصر كنوع من التحدي لظروف اعاقتهم وقصر قامتهما.

يقول محمد الزيني لـ"اليوم السابع"، أنه شاب طموح يبلغ من العمر 25 عاما وكتب الله له أن يكون هو وشثيقه الأكبر من قصار القامة ورغم ذلك فهما متقبلان لوضعهما ويحمدان الله علي نعمه.

وأضاف أنه قرر منذ سنوات أن يعمل على توك توك واستغرب أهالي القرية لطلبه نظرا لقصر قامته والصعوبات التي سيواجهها في التعامل مع التوك توك، مشيرا أنه تحدي كل الصعوبات وتعلم قيادة التوك توك وقام بشراء مركبة توك توك للعمل عليها وتكون مصدر رزقه.

وأوضح أنه تعرض للتنمر من بعض شباب القرية وواجهو قيامه بقيادة التوك توك بسخرية نظر لقصر قامته الا أنه لم يلتفت لهم وتحدى ظروفه واصبح اشهر سائق توك توك بالقرية، وأشار أن زبائنه يطلبونه وينتظرونه للركوب معه وتوصيلهم لوجهتهم ويطمئون للركوب معه، ولديه صداقات كثيرة مع ابناء قريته ويحبهم الكبير والصغير دون الالتفات للقلة المتنمرة لثقتنا القوية في انفسنا وحب الغير.

وأضاف محمد الزيني أنه سافر بالتوك توك عدد كبير من المحافظات منها القاهرة ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية وأيضا قرى محافظة الغربية، ويحلم أن يخوض هو وشقيقه مغامرة السفر بالتوك توك لصعيد مصر بهدف التغلب على ظروفهم الصحية وضرب مثل بأن بالعزيمة والارادة يحقق الإنسان اهدافه مهما واجه من تحديات.