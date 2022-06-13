إحالة متهم بالاتجار فى المواد المخدر بالقطامية إلى المحاكمة الجنائية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة، إحالة متهم بترويج مخدر الحشيش في منطقة القطامية، إلى المحاكمة الجنائية.

كانت النيابة قررت حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

كان قسم شرطة القطامية تلقى معلومات مفادها، قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.