أول مدينة صديقة للبيئة بمصر.. شاهد إحلال ورصف الشوارع الداخلية بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له تغطية لجانب من أعمال خطة رصف الطرق الداخلية بمدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ فى مصر، حيث يجرى استكمال أعمال رصف الطريق الواصل من ميدان طلعت ضرغام وحتى موقف الأقاليم بمدينة الخارجة، بطول 1,2 كم بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك بعد انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بالمنطقة فى إطار تحسين مستوى خدمات الطرق الداخلية وترميم ورصف مسار حفر شبكات الغاز الطبيعى بأحياء مدينة الخارجة.