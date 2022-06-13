أهالى عزبة غومة بالشرقية يناشدون لإدراجهم ضمن "حياة كريمة".. والمحافظة ترد

أمنية فايد - الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ الخطيب عبد المقصود أحمد، والمقيم فى عزبة غومه مركز الحسينية محافظة الشرقية، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص إدراج العزبة ضمن برنامج مشروع "حياة كريمة".



وقال: "العزبة تابعه لعزبة المناجاة البحرية بجوار كوبرى بحر البقر، نعانى من سوء الخدمات مثل تهالك أعمدة الكهرباء وأكشاك المحولات والمسجد بالعزبة قايل للسقوط فضلا عن حرمان القرية من خدمة الانترنت مما يؤدى إلى حجب بعض الطلاب عن الاستفادة من العديد من المعلومات، وغيرها من المشكلات التي تحتاج إلى تدخل مشروع "حياة كريمة" بالعزبة لتغيير حياة المواطنين بها ومدهم بالخدمات التي تنقصهم".



من جانبه أفادت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية ، أن العزبة مدرجة ضمن برنامج حياة كريمة وسيتم دخول الخدمات تباعا مع انتهاء تنفيذ المشروعات.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".