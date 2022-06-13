أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 999 جنيها لعيار 21 وترقب للفائدة الأمريكية

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13 يونيو 2022 تراجع بحوالي 4 جنيهات بالتزامن مع هبوط سعر اونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية والتي كانت سجلت 1871 دولار نهاية الأسبوع الماضي لتهبط إلي 1850 دولار في تداولات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 858 جنيها.



عيار 21 يسجل 999 جنيها.



عيار 24 يسجل 1145 جنيها.



الجنيه الذهب 7929 جنيها.



أونصة الذهب 1850 دولارا.

وقالت شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية خلال الساعات القادمة وتحديداً في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصري.

وأشارت إلي أن هبوط أسعار الذهب في مصر تحت 1000 جنيه للجرام للمرة الثانية منذ 21 مارس 2022 مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب خلال الأسبوع الماضي .