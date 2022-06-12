72 عاما فى المخازن.. 30 صورة ترصد تطوير قطار الملك فاروق

ينشر "اليوم السابع" 30 صورة لقطار الملك فاروق من الداخل بعد تجديده، حيث انتهت هيئة السكة الحديد من ترميم القطار الملكي، وإعادته الى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي كما قامت الهيئة بتسيير القطار الى الإسكندرية عبر خط القاهرة / الإسكندرية للسكك الحديدية لوضعه فى متحف المنتزه بالإسكندرية.
وتعود قصة القطار الملكى إلى منتصف القرن الماضي حيث تم البدء في تصنعيه ووقع الاختيار على شركة فيات الإيطالية لتصنيع القطار الملكى الذى أطلق عليه الديزل السريع.
ويتكون القطار من عربتين تستوعبان 40 راكبا، ومزود بمقاعد مريحة متنقلة، يمكن تحويلها إلى صالونات صغيرة، والقطار به 12 جهاز تليفون فى الغرف والصالونات حتى كبينة السائق، كما يوجد مطبخ بالقطار.
وصممت أنظمة الإنارة بالقطار بواسطة أضواء الفلورسنت، ووضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط كما يحتوي القطار على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل، وبعد وصول القطار إلى الإسكندرية تم وضعه في متحف المنتزة التاريخى.
أحدى الغرف فى الفطار الملكي بعد ترميمه
إحدى عربات القطار الملكي
إحدى عربات قطار الملك فاروق
إحدى غرف القطار بعد ترميمه
إحدى غرف قطار الملك فاروق
القطار الملكى من الداخل
القطار الملكى
القطار الملكي بعد ترميمه ونقله لمتحف المنتزه
القطار الملكي بعد ترميمه
القطار الملكي
جانب من مطبخ قطار الملك فاروق
دورة المياه بقطار الملك فاروق
غرف داخل القطار
غرفة داخل قطار الملك فاروق
غرفة سائق قطار الملك فاروق
غرفة نوم بقطار الملك فاروق
غرفة نوم داخل قطار الملك فاروق
قطار الملك فاروق من الداخل
قطار الملك فاروق بعد ترميمه
قطار الملك فاروق بعد نقله لمتحف المنتزه
قطار الملك فاروق من الداخل
قطار الملك فاروق من الداخل
قطار الملك فاروق
كابينة فى قطار الملك فاروق
كراسي قطار الملك فاروق بعد ترميمه
كراسي قطار الملك فاروق
كراسي مريحة بقطار الملك فاروق
كراسي مريحة داخل قطار الملك فاروق
مشاهد من داخل قطار الملك فاروق
مطبخ قطار الملك فاروق
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