72 عاما فى المخازن.. 30 صورة ترصد تطوير قطار الملك فاروق

كتب ـ سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" 30 صورة لقطار الملك فاروق من الداخل بعد تجديده، حيث انتهت هيئة السكة الحديد من ترميم القطار الملكي، وإعادته الى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي كما قامت الهيئة بتسيير القطار الى الإسكندرية عبر خط القاهرة / الإسكندرية للسكك الحديدية لوضعه فى متحف المنتزه بالإسكندرية.

وتعود قصة القطار الملكى إلى منتصف القرن الماضي حيث تم البدء في تصنعيه ووقع الاختيار على شركة فيات الإيطالية لتصنيع القطار الملكى الذى أطلق عليه الديزل السريع.

ويتكون القطار من عربتين تستوعبان 40 راكبا، ومزود بمقاعد مريحة متنقلة، يمكن تحويلها إلى صالونات صغيرة، والقطار به 12 جهاز تليفون فى الغرف والصالونات حتى كبينة السائق، كما يوجد مطبخ بالقطار.

وصممت أنظمة الإنارة بالقطار بواسطة أضواء الفلورسنت، ووضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط كما يحتوي القطار على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل، وبعد وصول القطار إلى الإسكندرية تم وضعه في متحف المنتزة التاريخى.