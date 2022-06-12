شاهد 10 صور للقطار الملكى من الداخل بعد ترميمه ووصوله الى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن الانتهاء من ترميم القطار الملكى حفاظا على الإرث التاريخى القديم وإعادة إحيائه من جديد وإعادته إلى شكله التاريخى وتسييره عبر خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية، لوضعه فى متحف المنتزة التاريخى بالإسكندرية، وينشر " اليوم السابع" صور للقطار الملكى من الداخل.

ويتكون القطار من عربتين تستوعبان 40 راكبا، ومزود بمقاعد مريحة متنقلة، يمكن تحويلها إلى صالونات صغيرة، والقطار به 12 جهاز تليفون فى الغرف والصالونات حتى كبينة السائق، كما يوجد مطبخ بالقطار.

وياتى ذلك فى اطار حرص وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر على المحافظة على الوحدات المتحركة التاريخية بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير المستمر لأسطول الوحدات المتحركة ودعمه بوحدات حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب قامت هيئة السكك الحديدية من خلال ورشة ايرماس المتخصصة فى صيانة وعمرات الوحدات المتحركة وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعتين لوزارة النقل بالانتهاء من ترميم القطار الملكى واعادته إلى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية مع الحفاظ على طابعه الأثرى القديم وشكله التاريخى كما قامت الهيئة بتسيير القطار إلى الإسكندرية عبر خط القاهرة / الاسكندرية للسكك الحديدية ولم يتم نقله من خلال شاحنات عملاقة تسير برا مما يدل على الجهد الكبير الذى بذله لإعادة تسيير هذا القطار التاريخى والذى كان قد تم تشغيله فى إحدى الحقب الماضية من تاريخ مصر وهو مايجسد أن مصر وهى تؤسس للجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحرص على الحفاظ على كل ما يتعلق بكافة الحقب التاريخية.

جدير بالذكر أن قصة القطار الملكى تعود إلى منتصف القرن الماضى حيث تم البدء فى تصنعيه ووقع الاختيار على شركة فيات الإيطالية لتصنيع القطار الملكى الذى أطلق عليه الديزل السريع.

وصممت أنظمة الإنارة بالقطار بواسطة أضواء الفلورسنت، ووضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط كما يحتوى القطار على صالون ملكى وجدرانه كلها مبطنة من الداخل.

هذا وبعد وصول القطار إلى الإسكندرية تم وضعه فى متحف المنتزه التاريخى.