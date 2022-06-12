47 مليار جنيه لصالح رفع كفاءة الطرق خلال 8 سنوات.. اعرف التفاصيل

كتبت إيمان علي

يسير قطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، على قدم وساق، في مختلف محافظات مصر وبصورة يومية ليتم العمل فى المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتواصل القيادة السياسية جهودها لتنفيذ المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس السيسى لتطوير الريف والبدء بـ1500 قرية الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال إقامة مشروعات "غير مسبوقة" فى مجالات البنية التحتية ومشروعات الخدمات ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل إضافة إلى تطوير منازل الفئات الفقيرة والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية من أجل توفير الخدمات التى يحتاجها الأهالى وتنمية هذه القرى بشكل مستدام.

وحسب إعلان وزارة التنمية المحلية، إمام مجلس النواب، فإنه فى إطار أهداف الوزارة بالحد من الفساد فى تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمحافظات قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل لمرور لجنة ثلاثية مشتركة من ( الهيئة العامة للطرق والكبارى - وزارة التنمية المحلية - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة فى نطاق المحافظة للمرور الميدانى أثناء التنفيذ للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة كما تتولى هذه اللجان أعمال الاستلام الإبتدائى للمشروعات التى يتم تنفيذها .

ونرصد جهود الوازارة خلال الـ8 سنوات الأخيرة :

- تنفيذ 22 ألفا و 529 مشروع رصف ورفع كفاءة للطرق الداخلية بالمحافظات من 2014 بإجمالى أطوال (20308) كيلو متر بتكلفة 47 مليار جنيه.

- استمرار العمل بالخطة الاستثمارية الحالية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى .

- صرف دعم إضافى بـ 2 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى لتنفيذ 197 مشروعا بإجمالى أطوال 892 كيلو متر بعدد 12 محافظة.

- رصد 10 مليار للهيئة العامة للطرق والكبارى لرفع كفاءة الطرق بين المراكز الإدارية .

- توريد وتركيب عدد (3,1) مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة 2,6 مليار جنيه.

- تعزيز الإجراءات التأمينية على الطرق الهامة والسريعة لضمان سلامة المواطنين