10 معلومات ببيان النيابة العامة بتحقيقات مذبحة مزرعة الريف الأوروبى.. اعرفها

وتضمن بيان النيابة 10 معلومات هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:
النيابة العامة تحيل المتهم بقتل 5 فى قضية "الريف الأوروبي" للمحاكمة الجنائية العاجلة
المتهم يعترف أمام النيابة ويروى تفاصيل تنفيذ الجريمة.
الطب الشرعى يحدد المادة المخدرة المستخدمة فى تخدير الضحايا.
النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة بمسرح الجريمة.
النيابة تحرز سكين الجريمة: وتؤكد: إصابات القتلى ما بين ذبحية وطعنية.
التحريات: المتهم بمذبحة الريف الأوروبى كان يشارك القتلى العمل ويقيم معهم
النيابة العامة تكشف السبب الحقيقى لجريمة الريف الأوروبي.. حاول التعدى على المجنى عليها.
المتهم أمام النيابة: الأب رفض زواجى من ابنته فخططت للاعتداء عليها.
تحقيقات النيابة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة على "التواصل الاجتماعي" حول علاقة المتهم بإحدى المجنى عليهما.
النيابة العامة تحذر من الخوض فى ملابسات جريمة الريف الأوروبى أو غيرها.. وتشدد على ضرورة الالتزام ببياناتها الرسمية
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