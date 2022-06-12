10 معلومات ببيان النيابة العامة بتحقيقات مذبحة مزرعة الريف الأوروبى.. اعرفها

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أحالت النيابة العامة، المتهم بارتكاب جريمة مذبحة مزرعة الريف الأوروبى بمدينة الشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأصدرت بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات الواقعة، والتى راح ضحيتها مزارع وابنتيه وحفيديه.