وكيل تعليم بنى سويف يكرم الفائز بالمركز الأول فى معرض صعيد مصر للعلوم

بنى سويف هانى فتحى

كرم محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، الطالب ياسين أحمد بمدرسة الشهيد أنور السادات، وذلك لفوزه بالمركز الأول في معرض صعيد مصر للعلوم " Upper Egypt in action 6 والذي أقيم في أسوان الشهر الماضي، حيث تمكن الطالب من تصميم سيف مبارزة إلكتروني تفوق به على أكثر من ٣٠٠ طالب مشاركين بالمسابقة .

وأشاد "عبد التواب" بالطالب خلال حواره معه، لما لمسه من رغبته في تنمية مهاراته وقدراته للاستمرار في الإبداع والتميز.

وطالب وكيل تعليم بني سويف، نجلاء شلبي مدير المركز الاستكشافي ببني سويف، بتكثيف البرامج والأنشطة بالمركز، التي تعمل على اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها ورعايتها، حتى يخرج جيل قادر على العطاء والإبداع بما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية.

جدير بالذكر أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هانيء غنيم، كان قد هنأ تعليم بني سويف عقب الفوز بالمركز الأول في معرض صعيد مصر للعلوم "Upper Egypt in action 6"في نسخته السادسة، والذي استضافته محافظة أسوان خلال الفترة من 12إلى 14 مايو ،وأقيم بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وجامعة أسوان ، ورافق طلاب بني سويف خلال المسابقة الدكتورة نجلاء الجزار مشرفة المركز الاستكشافي ببني سويف.

يذكر أن اليوم السابع أجرى فى بث مباشر، حوارا مع الطالب ياسين احمد عقب فوزه فى المسابقة.