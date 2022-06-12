وفاة عامل فى حادث انقلاب دراجة نارية بإحدى قرى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عامل في حادث انقلاب دراجة نا ية بإحدى قرى كرداسة، ما أدى لوفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة عامل في حادث مروري بإحدى قرى كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن الضحية انقلبت به دراجة نارية، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح ونزيف، أدى إلى وفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.