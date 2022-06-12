وزير مالية سنغافورة يتولى اختصاصات رئيس الوزراء لمدة أسبوع

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أعلن مكتب رئيس الوزراء السغافوري "لي هسين لونج" اليوم الأحد أن وزير المالية لورانس وونج سوف يقوم بأعمال رئيس الوزراء بشكل مؤقت لمدة أسبوع لقيامه بإجازة من منصبه.



وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن وونج سيحل محل رئيس الوزراء بدءا من غد الإثنين وحتى 19 من يونيو الجاري، مضيفا أنه تم ترقيته أيضا ليصبح نائب رئيس الوزراء وسيقوم بأعمال المنصبين بالتوازي خلال الفترة الحالية.



وتابعت الشبكة أن رئيس الوزراء سوف يستغل فترة الإجازة من منصبه لاستكشاف مناطق متعددة من البلاد إلى جانب أنشطة أخرى.