اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير مالية سنغافورة يتولى اختصاصات رئيس الوزراء لمدة أسبوع

الأحد، 12 يونيو 2022 03:42 م
وزير مالية سنغافورة يتولى اختصاصات رئيس الوزراء لمدة أسبوع رئيس الوزراء السغافوري لي هسين لونج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مكتب رئيس الوزراء السغافوري "لي هسين لونج" اليوم الأحد أن وزير المالية لورانس وونج سوف يقوم بأعمال رئيس الوزراء بشكل مؤقت لمدة أسبوع لقيامه بإجازة من منصبه.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن وونج سيحل محل رئيس الوزراء بدءا من غد الإثنين وحتى 19 من يونيو الجاري، مضيفا أنه تم ترقيته أيضا ليصبح نائب رئيس الوزراء وسيقوم بأعمال المنصبين بالتوازي خلال الفترة الحالية.


وتابعت الشبكة أن رئيس الوزراء سوف يستغل فترة الإجازة من منصبه لاستكشاف مناطق متعددة من البلاد إلى جانب أنشطة أخرى.


سنغافورة

لي هسين لونج

وزير المالية السنغافورى

رئيس وزراء سنغافورة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة