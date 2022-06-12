اليوم السابع
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وزير الدفاع اليابانى يدعو الصين لضبط النفس فى بحري الصين الشرقى والغربى

الأحد، 12 يونيو 2022 11:07 م
وزير الدفاع اليابانى يدعو الصين لضبط النفس فى بحري الصين الشرقى والغربى بحر الصين - أرشيفية
وكالات

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دعا وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي اليوم الأحد الصين إلى ممارسة "ضبط النفس" في بحري الصين الشرقي والجنوبي، بما في ذلك المياه القريبة من جزر "سينكاكو" المُتنازع عليها، معربًا عن قلق بلاده بشأن "المحاولات أحادية الجانب المستمرة من جانب بكين لتغيير الوضع الراهن".
 
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية عن كيشي قوله، للصحفيين بعد اجتماعات عقدها في سنغافورة، إنه أبلغ أيضا نظيره الصيني وي فنجي بأن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يعتبران أمرين حيويين من قبل المجتمع الدولي، وأعرب عن قلق اليابان بشأن الرحلات الجوية المشتركة الأخيرة التي قامت بها طائرات مقاتلة صينية وروسية بالقرب من اليابان.
 
وأكدت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك صدر أمس السبت بعد اجتماع استضافته سنغافورة لوزراء دفاع منتدى أمني اقليمي، يُعرف باسم "حوار شانجريلا"، أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان، في أول إشارة تحدد اسم تايوان في مثل هذه البيانات التي تخرج عن محادثات بين الدول الثلاث.

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بحر الصين الجنوبي

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