وزيرة دولة فى فرنسا تتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في جوادلوب

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حصدت وزيرة الدولة الفرنسية المسئولة عن البحر جوستين بنين ومرشحة الدائرة الثانية بـ"جوادلوب" نحو 31ر31% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي انطلقت أمس في جزر الأنتيل الفرنسية.



وأشارت صحيفة" لوموند" الفرنسية إلى أن جوستين تعد أول عضوة في حكومة إليزابيث بورن التي تتأهل إلى الدور الثاني متقدمة على منافسها اليسارى كريستيان بابتيست الذى حصل على نحو 76و26% من الأصوات.



ونوهت " لوموند" إلى أنه أصبح لزاما على جوستين بنين الفوز في الجولة الثانية المزمع عقدها الأحد القادم للبقاء في حكومة إليزابيث بورن، لأنه كما كان الحال في العام 2017 ، يتعين على أعضاء الحكومة المرشحين للبرلمان الاستقالة في حالة الإخفاق.