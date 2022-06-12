وزيرة البيئة تلتقى ممثلى الوكالة الفرنسية للتنمية وتبحث سبل التعاون المشترك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وذلك لبحث التعاون الثنائي المشترك فى إطار استعداد مصر لاستضافة وتنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر القادم وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

و وجهت وزيرة البيئة خلال اللقاء شكرها للهيئة الفرنسية للتنمية على جهودها المبذولة في مجال حماية البيئة، مضيفة أن وزارة البيئة قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر2050، والتي تتضمن أهداف التخفيف والتكيف وتمويل المناخ والتكنولوجيا، لافتة أنه فيما يخص المساهمات المحددة وطنيا تم العمل على تحديث تلك المساهمات وتم فيها التركيز على قطاعي النقل والطاقة وجاري الانتهاء من تدقيق البيانات من الوزارات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ سيتم التركيز على التكيف في هذه المساهمات المحددة وطنيا لتحديد عدد من المشروعات والأولويات التى نرغب في التركيز عليها حتى عام 2030، وبالأخص التركيز على زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة مشيرة أننا بدأنا برنامجا بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRd) وبعض شركاء التنمية من القطاع الخاص، ومؤكدة على أن مصر تقوم بالتركيز على التحول الاخضر وربط المناخ بالخطط الاقتصادية والتركيز على الاقتصاد الأخضر في مجال الزراعة والتوسع في تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية وسبل دمج القطاع الخاص في استثمارات في هذا المجال.

وأكدت وزيرة البيئة اننا نعمل على ملف المناخ منذ عدة سنوات وندرك أهمية وضع خارطة طريق حتى عام 2050، وتحديث المساهمات المحددة وطنيا حتى عام 2030، مشيرة أن لدي مصر خطة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص الزراعة واستخدامات الأراضي، مضيفة أنه يمكن التعاون الثنائي مع الوكالة لتقديم الدعم الفني وتطوير خطة عمل في مجال المحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة والمحاصيل المستدامة بالتعاون مع زراة الزراعة وطرح هذه المشروعات للاستثمار من خلال القطاع الخاص .

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع ناقس سبل التعاون في مجال المبادرات التى سيتم اعلانها خلال مؤتمر COP27، مشيرة أنه فيما يخص الاعداد لمؤتمر الأطراف COP27 يوجد لدينا المجلس الوطني للتغيرات المناخية يرأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وهناك تمثيل على مستوى الوزارات المعنية، ولدينا 3 لجان للإعداد للمؤتمر لجنة فنية ولجنة لوجستية وأخرى مالية ويرأس المؤتمر وزير الخارجية وزيرة البيئة هى المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة أنه سيتم استعراض قصص النجاح خلال مؤتمر الاطراف الـ27 وسيتم تحديد معايير محددة لاختيار المشروعات التي سيتم عرضها كقصص نجاح، مثل قصص النجاح على المستوى السياسي وقصص النجاح في مجال الصيادين وفي مجال المشروعات التي تعمل بالطاقة المتجددة، كما سيتم ارسال معايير اختيار قصص النجاح.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه يتم بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر البحث في مجال تعزيز ودمج معايير تغير المناخ في العمارة والإنشاءات الهندسية، وسيتم تشجيع القطاع البنكي للاستثمار في مجال العمارة الخضراء.

من جانبه، أوضحت ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) أننا نتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المجالات والملفات الهامة مثل التكيف وادارة المياة، مضيفة أنه لدينا هيئة تحمل اسم التكيف والتي تعمل على تحديد الاستراتيجيات طويلة المدى في مجال التكيف وخطط العمل والمشروعات الاسترشادية.