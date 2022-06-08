مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء تواصل استعدادتها لمؤتمر المناخ

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان أن هذا المشروع ضمن أعمال التجميل وزيادة المساحات الخضراء بالمدينة استعدادا لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، والظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام كافة وفود العالم المشاركين بالمؤتمر.

رافق المحافظ الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء رماح هاشم، والقائمين بالتنفيذ.

وسبق واعلنت محافظة جنوب سيناء ، انه صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 10 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة رأس سدر " نموذج 10" خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة رأس سدر 157 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، ناقش المحافظ خلال الاجتماع كافة الملاحظات الخاصة بالتجمعات التنموية بالمحافظة وما تم على أرض الواقع حتى الآن.

ووجه المحافظ بسرعة إزالة كافة المعوقات استعدادا لإنهاء كافة الإجراءات لتسليم المواطنين المستحقين الذين قاموا بسداد مقدمات التعاقد.

و بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومدير ادارة الاستثمار بالمحافظة، ورؤساء المدن المعنية، ومديري المديريات وشركات الكهرباء والماء.

يشار إلى ان عدد التجمعات التنموية بجنوب سيناء 7 تجمعات 4 بمدينة رأس سدر هي الحمة، السحيمي، النهايات، أبو جعدة، و2 تجمع بمدينة طور سيناء هي سهل القاع، واسلا وعريق، وتجمع واحد بسانت كاترين هو وادي سعال.