هل لديك اجتماع صعب فى العمل؟.. نصائح نفسية تساعدك على التركيز

كتبت فاطمة خليل

قد يشعر البعض بالتوتر والقلق وفقدان التركيز قبل اجتماع هام وصعب في العمل، يمكن أن يكون مثل هذا الاجتماع يتعلق بمشروع صعب، أو موقف حرج للعميل، أو تقييمات، أو نزاع بين فريق العمل، أو خلاف مع زميل، في هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح نفسية للتعامل وكيف يمكنك الاستعداد والحفاظ على قوتك الذهنية لتكون قادرًا على التعامل بشكل أفضل مع مثل هذا الموقف المعقد، بحسب ما نشر موقع "Health".

نصائح نفسية للحفاظ على التركيز والاستعداد لاجتماع مهم في العمل:



1. التأمل



للتأكد من أنك مستعد عقليًا جيدًا وهادئًا ومسيطرًا قبل اجتماع مهم، من الضروري للغاية التأكد من أنك مرتاح جيدًا، احصل على نوم جيد ليلاً قبل يوم الاجتماع، يمكن أن يكون بدء اليوم مبكرًا مفيدًا.

يمكن أن يساعدك التأمل لمدة ثلاثين دقيقة على تصفية ذهنك، يمكن أن يساعدك على ترتيب أفكارك وتحقيق التوازن بين تفكيرك.

2. استعد جيدًا للاجتماع مسبقًا



نظم أفكارك بطريقة منطقية ومنظمة ؛ قم بتدوين الملاحظات إذا لزم الأمر، فكر في جميع السيناريوهات التي يمكن أن تحدث أثناء الاجتماع وجهز مسار عملك لكل منها.

قد يساعدك قضاء بعض الوقت في التفكير في وجهات نظر المشاركين الآخرين في الاجتماع.

قم بتحليل مواقفهم بشكل موضوعي واستعد عقليًا للذهاب إلى الاجتماع من وجهة نظر فضولية وليس من وجهة نظر دفاعية. تأكد من سرد كل ما تريد قوله في نقاط وتأكد من طرح المزيد من الأسئلة بدلاً من الإدلاء ببيانات مغلقة.

3. لديك هدف ولكن كن مرنا بشأن النتائج المحتملة



في حين أنه من المهم الذهاب إلى اجتماع مهم مع وضع هدف في الاعتبار، كن مستعدًا للاستماع بنشاط إلى وجهات النظر المختلفة وتحليلها بشكل نقدي.

يجب أيضًا أن تكون مستعدًا لفهم وجهة نظر الشخص الآخر وخبرته ونقطة مرجعية وأن تكون على استعداد لتقديم تنازلات، إذا لزم الأمر للوصول إلى حل مقبول للطرفين.

4. تفعيل مهارات الاستماع الخاصة بك



في كثير من الأحيان ، تكمن المشكلة في تواصلنا في أننا نستمع للرد وليس للفهم، تحلى بالصبر واطرح أسئلة ذات صلة وذات مغزى للتعبير عن التعاطف وفهم وجهة نظر المشاركين الآخرين.

يمكن أن يساعدك الاستماع الفعال في سد الاختلافات من خلال فهم وجهة نظر مختلفة بعمق والمساعدة في تسهيل الوصول إلى أرضية مشتركة بشكل أسرع.

5. كن على استعداد لطرح الأفكار والحلول



قد تقترب من اجتماع حاسم مع وضع هدف نهائي في الاعتبار، ولكن احتمالات النتيجة الإيجابية تتطلب عصف ذهني للوصول إلى حل مشترك مقبول ومفيد للجميع.