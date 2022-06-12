هبوط اضطراري لطائرة مصرية بالسعودية أثناء رحلتها إلى الكويت بسبب عطل فنى

قال بيان صادر من شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المصرية اليوم الأحد، جاء فيه اضطرت طائرة "أير كايرو" المتجهة من مطار سوهاج الدولى إلى الكويت، للهبوط اضطراريا بمطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب عطل فنى طارئ بالطائرة أثناء رحلتها توجب الهبوط فى اقرب مطار لإصلاحه .

فوجئ قائد الرحلة رقم SM405 بالعطل الفنى اثناء التحليق، واضطر للهبوط بالطائرة اضطراريا بالسعودية، وتم اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة للحفاظ على راحة وسلامة وأمن الركاب، وتم تقديم الوجبات والمشروبات لهم لحين توفير طائرة بديلة تنقلهم من جدة إلى الكويت بعد تأخير دام عدة ساعات .

وتم إبلاغ رحلة العودة من مطار الكويت إلى سوهاج بتأخر إقلاع الرحلة عدة ساعات، وذلك بسبب الهبوط الاضطرارى وتوفير طائرة بديلة .