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نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني .. التعليم: تعلن بالتقديرات فى المدارس

الأحد، 12 يونيو 2022 01:11 م
نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني .. التعليم: تعلن بالتقديرات فى المدارس نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من طلاب الصف الأول الثانوى العام، عن نتيجة الترم الثاني، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني تعلن فى شكل تقديرات بالمدارس، موضحة أن الطالب الذى يرغب فى معرفة نتيجته عليه التوجه إلى المدرسة التابع لها للحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني.

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،  أعلنت أنه يتم إعلان نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني وفق الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2022، والذى أكد أنه تشكل لجنة من معلمى المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مادة على أن تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، وأقل من 50 ضعيف.
 

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني

وحددت الوزارة آلية النجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام ، موضحة أنه إذا حصل الطالب على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها، وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سوف يتاح له دخول امتحانات الدور الثانى، كما شددت الوزارة على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني

وأضافت أن الطالب الذي تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية ، سيدخل امتحانات الدور الثاني.

 
 

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثانى

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني

امتحانات الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني

ظهور نتيجة الصف الاول الثانوى

نتيجة الامتحانات الإلكترونية

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

التربية والتعليم

نتيجه الشهاده الاعداديه



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