ضوابط إعلان نتيجة الثانوى العام فى شكل تقديرات.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول و الثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات وكيفية احتساب حالة الطالب ناجحا ومنقولا للصف الأعلى أم لم يحقق نسب النجاح المطلوبة وسيدخل اختبارات الدور الثانى.

ـ يجب أن يحصل الطالب على 50% كحد أدنى للنجاح والانتقال للصف الأعلى.

ـ المدارس بدأت فى إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 2022.

ـ قامت المدارس بتجميع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى معا.

ـ تم تجميع أيضا درجات الفصلين الدراسيين معا.

ـ المدارس أكدت إعلان النتائج فى شكل تقديرات.

ـ تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز.

ـ من 65 لأقل من 85 جيد جدا.

ـ من 50 درجة لأقل من 65 جيد.

ـ حصول الطالب على أقل من 50 درجة ضعيف.

ـ أي طالب تم تحرير محضر له لعدم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر ناجحا.

ـ الطالب الذى تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية سيدخل امتحانات الدور الثاني.