اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضوابط إعلان نتيجة الثانوى العام فى شكل تقديرات.. اعرف التفاصيل

السبت، 11 يونيو 2022 12:07 م
ضوابط إعلان نتيجة الثانوى العام فى شكل تقديرات.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات وكيفية احتساب حالة الطالب ناجحا ومنقولا للصف الأعلى أم لم يحقق نسب النجاح المطلوبة وسيدخل اختبارات الدور الثانى.
 
ـ يجب أن يحصل الطالب على 50% كحد أدنى للنجاح والانتقال للصف الأعلى.
 
ـ المدارس بدأت فى إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى 2022.
 
ـ قامت المدارس بتجميع درجات الامتحان الإلكترونى والورقى معا.
 
ـ تم تجميع أيضا درجات الفصلين الدراسيين معا.
 
ـ المدارس أكدت إعلان النتائج فى شكل تقديرات.
 
ـ تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز.
 
ـ من 65 لأقل من 85 جيد جدا.
 
ـ من 50 درجة لأقل من 65 جيد.
 
ـ حصول الطالب على أقل من 50 درجة ضعيف.
 
ـ أي طالب تم تحرير محضر له لعدم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر ناجحا.
 
ـ الطالب الذى تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية سيدخل امتحانات الدور الثاني.

التربية والتعليم

امتحانات الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة الامتحانات الإلكترونية

ظهور نتيجة الصف الاول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022



الموضوعات المتعلقة

التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: نتيجة الامتحانات موجودة بالمدارس الآن

السبت، 11 يونيو 2022 10:00 ص

10 معلومات عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لنهاية العام

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:30 ص

التعليم تعلن ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية

الخميس، 09 يونيو 2022 12:47 م

التعليم تتيح رابطاً للمدارس لتحميل نتائج الأول والثانى الثانوى الإلكترونية

الخميس، 09 يونيو 2022 09:55 ص

المدارس تتسلم نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام الإلكترونية

الخميس، 09 يونيو 2022 09:44 ص

"التعليم" تعلن ضوابط إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

الخميس، 09 يونيو 2022 12:00 ص

التعليم: إرسال نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمدارس 9 يونيو

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:11 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة