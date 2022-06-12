نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية .. فتح باب التظلمات الثلاثاء لمدة 15 يوما

المنوفية - محمد فتحى

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022.. أعلن مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية العامة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من بعد غد الثلاثاء الموافق 14 يونيو الجارى ولمدة خمسة عشر يوما متصلة بما فيها الجمعة والسبت بمقار الإدارات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور من التزاحم .

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

وأشار إلى أنه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب علما بأن الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة المادة الواحدة هي 20 جنيها يقوم ولي الأمر أو الطالب المتظلم بدفعها واستلام ايصال بها على أن يحرر ولي الأمر استمارة خاصة بالتظلم ويحدد فيها (اسم / عدد المواد) التي يرغب التظلم من نتيجتها مرفقا بها صورة من رقم الجلوس وصورة إيصال الدفع ويتم تحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة من قبل الإدارة التعليمية أثناء دفع الرسوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

واعتمد أمس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71,45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين (82470) طالب وعدد الناجحين ( 58928) طالب ، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87,80% وبلغ عدد المتقدمين (41) طالب وعدد الناجحين ( 36 ) طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح ( 78,6% ) وتقدم للامتحان (5376) طالب وحضر (5117 ) طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان ( 14 ) طالب وعدد الناجحين ( 11 ) طلاب .

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة .