اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية .. فتح باب التظلمات الثلاثاء لمدة 15 يوما

الأحد، 12 يونيو 2022 10:43 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية .. فتح باب التظلمات الثلاثاء لمدة 15 يوما اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022.. أعلن مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن فتح باب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية العامة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من بعد غد الثلاثاء الموافق 14 يونيو الجارى ولمدة خمسة عشر يوما متصلة بما فيها الجمعة والسبت بمقار الإدارات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور من التزاحم .

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

وأشار إلى أنه لن يلتفت لأية طلبات تقدم بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب علما بأن الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة المادة الواحدة هي 20 جنيها يقوم ولي الأمر أو الطالب المتظلم بدفعها واستلام ايصال بها على أن يحرر ولي الأمر استمارة خاصة بالتظلم ويحدد فيها (اسم / عدد المواد) التي يرغب التظلم من نتيجتها مرفقا بها صورة من رقم الجلوس وصورة إيصال الدفع ويتم تحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة من قبل الإدارة التعليمية أثناء دفع الرسوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

واعتمد أمس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71,45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين (82470) طالب وعدد الناجحين ( 58928) طالب ، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح  87,80%  وبلغ عدد المتقدمين (41) طالب  وعدد الناجحين ( 36 ) طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور  الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو  2022 بنسبة نجاح (  78,6%  ) وتقدم للامتحان (5376)  طالب وحضر (5117  )  طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح  78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان (  14  ) طالب وعدد الناجحين (  11  ) طلاب .

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة .


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

تنسيق الشهادة الاعدادية

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة المنوفية

الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجه الشهاده الاعداديه

تظلمات الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022

تنسيق الشهادة الاعدادية

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة المنوفية

الشهاده الاعداديه

محافظه المنوفيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية



الموضوعات المتعلقة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية.. طالب واحد يحصل على الدرجات النهائية

الأحد، 12 يونيو 2022 10:23 ص

مدارس القليوبية تتلقى اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

الأحد، 12 يونيو 2022 06:00 ص

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. اعرف موعد تنسيق القبول بالثانوية العامة

الأحد، 12 يونيو 2022 12:21 ص

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. إدارة شبين الكوم تحصد المركز الأول بـ7 طالبات

الأحد، 12 يونيو 2022 12:00 ص

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. الطالبات يتفوقن على الطلاب فى حصد المركز الأول

السبت، 11 يونيو 2022 11:41 م

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 72%

السبت، 11 يونيو 2022 11:01 ص

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 83.96٪.. صور

السبت، 11 يونيو 2022 10:24 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة