اليوم السابع
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مياه الفيوم: حملات طرق أبواب بقرى بنى صالح والجلابة للتعريف بمشروعات الصرف

الأحد، 12 يونيو 2022 04:41 م
مياه الفيوم: حملات طرق أبواب بقرى بنى صالح والجلابة للتعريف بمشروعات الصرف حملة طرق ابواب بقرى بنى صالح والجلابة
كتب أحمد حسن

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم حملة طرق أبواب بقرى بنى صالح والجلابة بمركز الفيوم لتعريف المواطنين بمشروع الصرف الصحي الجارى تنفيذه بتمويل من البنك الأوروبى للإعمار وإعادة التنمية.
 
ونفذت الشركة الحملة بالاستعانة بأئمة المساجد بكلا القريتين، للوصول إلى الأهالى وتعريفهم بالمشروع وآلية الابلاغ عن الشكاوى، كما استهدفت الحملة توعية الأهالى بدورهم فى الحفاظ على الإستثمارات التى تضخها الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتأثيرها على تحسن البيئة والصحة العامة للمواطنين.
 
وأكدت أهمية تعاون المواطنين مع الشركة المنفذة للمشروع خلال فترة تنفيذ المشروع تأكيدا لمبدأ المشاركة المجتمعية والتأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
يذكر أن مشروع الصرف بزاوية الكرادسة، يتكون من عدد ٤محطات رفع وشبكات انحدار باجمالى ٤٢١١٠متر  وخطوط طرد بإجمالي ٤٧٠٠ متر، ومدة تنفيذ المشروع عامان باجمالى تكلفة ٢٣٦مليون جنيه.
 
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