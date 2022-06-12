موسكو تطالب واشنطن بأجوبة حول نشاطاتها البيولوجية بالدول السوفيتية السابقة

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، "إن موسكو تطالب بإجابات لأسئلتها حول النشاطات البيولوجية للجيش الأمريكي في دول الاتحاد السوفيتي السابقة، مثل أوكرانيا".



وأضافت زاخاروفا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نتوقع من واشنطن تقديم ليس فقط معلومات عامة، لكن تفسيرات جوهرية فيما يخص بعض قضايا محددة أثارها الجانب الروسي على صلة بالنشاطات البيولوجية للجيش الأمريكي في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي"، مشيرا إلى أن روسيا تدعو الولايات المتحدة لاتباع نهج مسئول بالامتثال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة للمساعدة في تعزيز آلية عمل تلك الاتفاقية الدولية.



وكان الجيش الروسي قد أعلن سابقا عثوره على آثار تشير إلى وجود تجارب بيولوجية أجراها الجيش الأمريكي داخل عدة معامل في أوكرانيا.



وميدانيا، قال حاكم منطقة لوجانسك سرهي جايداي "إن القوات الروسية دمرت جسرا ثانيا يربط بين مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك في شرق أوكرانيا، وتقصف حاليا جسرا ثالثا في مسعى لعزل مدينة سيفيرودونتسك تماما والحيلولة دون إمدادها بالذخيرة والتعزيزات".



ومن ناحية أخري، أعلنت المملكة المتحدة مصرع أحد مواطنيها، كان قد تطوع في صفوف القوات الأوكرانية بمدينة سفرودونتسك بلوجانسك شرق أوكرانيا.

وكانت أسرة المواطن البريطاني، وهو جندي سابق في الجيش البريطاني، قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتله.