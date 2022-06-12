مفوضية اللاجئين: تسجيل 7.3 مليون لاجئ أوكراني وعودة 2.3 للبلاد

كتبت : هند المغربي

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتحديث بوابة بياناتها الخاصة بوضع اللاجئين في أوكرانيا، مضيفةً بيانات جديدة تعكس بشكل أفضل التحركات الأخيرة للاجئين من أوكرانيا وإليها، وأكدت المفوضية في تقريرها أنه تم تسجيل حوالي 7.3 مليون حالة عبور حدودي من أوكرانيا، مع عودة 2.3 مليون مرة أخرى إلى البلاد.

ووفق الأمم المتحدة تعرض البوابة الآن العدد التقديري للاجئين الأفراد المسجلين في 44 دولة في جميع أنحاء أوروبا بالإضافة إلى تحديثات حول المعابر الحدودية من أوكرانيا منذ 24 فبراير، وحركات العودة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى تسجيلات الحماية المؤقتة في أوروبا.

وتسببت حرب أوكرانيا في واحدة من أكبر أزمات النزوح البشري في العالم اليوم. عبر ملايين اللاجئين إلى البلدان المجاورة ، ونزح عدد أكبر داخل البلاد. استجابت المفوضية مع تطور الوضع وتوافر بيانات جديدة.

وفقًا للبيانات الجديدة التي تم الحصول عليها من السلطات الوطنية وجمعتها المفوضية ، تم تسجيل ما لا يقل عن 4.8 مليون لاجئ من أوكرانيا في جميع أنحاء أوروبا ، بما في ذلك أولئك الذين عبروا أولاً إلى البلدان المجاورة ثم انتقلوا بعد ذلك.

ومن جانبه قال رؤوف مازو ، مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "منذ البداية ، عززت المفوضية قدرتها على جمع البيانات وتحليلها في البلدان المستقبلة للاجئين بشأن سمات اللاجئين ونقاط ضعفهم ونواياهم". مضيفا "هذا أمر بالغ الأهمية لضمان استجابة إنسانية فعالة ، وتمكيننا وشركائنا من الاستجابة للاحتياجات الحرجة بدعم محدد ، والتخطيط بشكل أفضل للمستقبل."

وأضاف المسؤول بالمفوضية "إن تدفق التضامن في الدول المستقبلة للاجئين يظل غير عادي. اتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير غير مسبوقة، حيث قامت بتفعيل توجيه الحماية المؤقتة بسرعة لأول مرة ، مما يضمن الوصول إلى الحماية والخدمات للاجئين من أوكرانيا. ووسعت دول أوروبية أخرى خطط حماية مماثلة.