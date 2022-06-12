مصرع أب وابنته وإصابة آخر فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مسن يبلغ من العمر 60 سنة ونجلته البالغة من العمر 30 سنة مصرعهما وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى اتجاه أسيوط دائرة مركز شرطة جهينة، وتم اسخراج الجثتين من داخل السيارة الملاكى بمعرفة قوات الإنقاذ البرى ونقلهما لمستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة ووجود مصاب وجثتين لاب ونجلته وتم الدفع بالقوات لمكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطرق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة إتجاه أسيوط بين سيارة ملاكى وسيارة نقل نتج عن الحادث إصابة أحمد . إ . ع 43 باشتباه كسر بالضلوع ومصرع محمود . م . ح ٦٠ سنه ونجلته إيمان . م . ٣٣ سنة تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى جهينة المركزى.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الواقعة وتم إستخراج الجثتين من داخل السيارة الملاكى وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.