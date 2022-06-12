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مستشفى الواسطى يستقبل جثة طفلة بها إصابات بالوجه ونزيف فى الأنف

الأحد، 12 يونيو 2022 01:59 م
مستشفى الواسطى يستقبل جثة طفلة بها إصابات بالوجه ونزيف فى الأنف جثه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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استقبلت مستشفى الواسطى المركزي، اليوم الأحد، طفلة عمرها 5 أعوام، وبها إصابات بالوجه، ونزيف بالأنف، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من مدير مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "فرحة.ع"، 5 أعوام، مقيمة قرية أبويط، التابعة لدائرة المركز، بها إصابات في الوجه ونزيف بالأنف، ولفظت أنفاسها الأخيرة، فور وصولها.
 
جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، و إنتداب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف عليها.
 
 
 

 


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