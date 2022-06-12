مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج يحتفل بتخرج طلاب برنامج العلوم العربية والإسلامية

سوهاج محمود مقبول

نظم مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج، حفل تخرج لطلاب برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث، وذلك بحضور الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمركز.

وقد هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، الطلاب بمناسبة تخرجهم وإنهاء مرحلة هامة من حياتهم الدراسية، مؤكداً على دعم واعتزاز الجامعة بهذه النوعية من الطلاب المجتهدين، الذين رغبوا في تطوير مستواهم الثقافي والتعليمي من خلال الالتحاق بنظام التعليم المدمج، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال سيد خليل، أن نظام التعليم المدمج يعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لتلبية احتياجات طلاب التعليم المدمج، ولضمان التحصيل الدراسي بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.



الإحتفال بتخرج طلاب برنامج العلوم العربية والإسلامية (3)



الإحتفال بتخرج طلاب برنامج العلوم العربية والإسلامية (6)