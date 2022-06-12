مدينة الأقصر تعلن عودة اللقاءات الأسبوعية الأربعاء صباحاً لعرض مشاكل المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، عن عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين من أهالى مدينة الأقصر، لعرض مشاكلهم وحلها فى أسرع وقت ممكن بالإضافة لحل الأزمات الطارئة أولاً بأول، وذلك يوم الإربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة 10 صباحاً، بمقر قاعة الاجتماعات بديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بإرضاء المواطن وسرعة الاستجابة لحل مشاكله وتحديد يوم محدد للقاءات المفتوحة مع المواطنين.

وأشار اللواء دكتور على الشرابي، فى بيان صحفى، إلى أنه تقرر بدء عقد أول لقاء مع المواطنين، وذلك يوم الإربعاء المقبل الموافق 15 يونيو 2022، للتيسير على المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات، التى تواجههم من المسؤولين، وعلى من يرغب بعرض شكواه لرئيس المدينة عليه التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين مسبقاً بالدور الأول علوى بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية، وذلك بدءً من اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022 م، لافتاً إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد اللقاء الأسبوعى يوم الأربعاء المقبل .

وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعى بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالى :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة أسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التى تواجههم.