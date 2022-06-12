مدير مستشفى السنطة: البدء في تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور محمد يونس مدير مستشفى السنطة العام فى محافظة الغربية، بأنه تم البدء تدريجيا فى تشغيل جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى السنطة اليوم، وذلك بحضور الدكتورة هيام أبو حمر، ولجنة من إدارة الأشعة بالمديرية ومهندسى الشركة.

وأضاف مدير مستشفى السنطة، أنه تم اختبار وقياس التسرب الإشعاعى من غرفة الأشعة المقطعية وتم قياس باقى الغرف لإنهاء ترخيص قسم الأشعة، وأكد "يونس" على تعاون إدارة الأشعة بالمديرية لحضورها مرتين فى خلال 4 أيام لإنهاء إجراءات تسليم الجهاز.

وكان قد أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى شهر ديسمبر السابق عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية لمستشفى السنطة المركزى، تم توريده من الإدارة العامة للأشعة من الوزارة، وسيتم من خلاله فحص جميع أجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات وفحص الأوعية الدموية.

ويعد جهاز الأشعة الجديد من الاجهزة المتطورة وذلك فى إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.