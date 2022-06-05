كاميرات المراقبة ترصد سرقة دراجة نارية من مستشفى السنطة فى الغربية

الغربية محمد طارق

رصدت كاميرات المراقبة بمستشفى السنطة العام فى محافظة الغربية، واقعة سرقة دراجة بخارية من أحد الأهالى ويدعى "محمود كرم بركات" مقيم بقرية السنطة البلد أثناء قيامة بعمل أشعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من المواطن المذكور بسرقة الدراجة البخارية الخاصة به أثناء تركها فى داخل مستشفى السنطة العام، وبفحص كاميرات المراقبة تبين سرقة الدراجة وجارى تحديد هوية السارق، وتكثف وحدة مباحث المركز جهودها لضبط الدراجة واللص، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.