اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 07:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مدير إدارة ميناء ماريوبول: الميناء جاهز لاستقبال البضائع وشحنها بالكامل

الأحد، 12 يونيو 2022 06:55 م
مدير إدارة ميناء ماريوبول: الميناء جاهز لاستقبال البضائع وشحنها بالكامل ماريوبول
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مدير إدارة ميناء ماريوبول بافيل شفاتسكى أن الميناء جاهز لاستقبال البضائع وشحنها بالكامل، متوقعا على وجه الخصوص توريد مواد البناء لإعادة إعمار فولنوفاكا والأراضى المحررة الأخرى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال مدير إدارة ميناء ماريوبول أنه فى الوقت الحالى يعمل فى الميناء 630 شخصا، موضحا أن الميناء جاهز تماما لاستقبال البضائع وشحنها.

 

وتابع مدير إدارة ميناء ماريوبول :لقد قمنا الآن بشحن سفينتين محملتين بالمعادن إلى روسيا، واستلمنا بضائع لبناء مدينة ماريوبول. ونخطط لنقل كمية كبيرة من البضائع، والتى ستأتى ليس فقط لإعادة بناء ماريوبول، ولكن أيضا، لإعادة بناء فولنوفاكا وغيرها من المدن المحررة.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة