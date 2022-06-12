مدير إدارة ميناء ماريوبول: الميناء جاهز لاستقبال البضائع وشحنها بالكامل

كتب أحمد عرفة

أكد مدير إدارة ميناء ماريوبول بافيل شفاتسكى أن الميناء جاهز لاستقبال البضائع وشحنها بالكامل، متوقعا على وجه الخصوص توريد مواد البناء لإعادة إعمار فولنوفاكا والأراضى المحررة الأخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مدير إدارة ميناء ماريوبول أنه فى الوقت الحالى يعمل فى الميناء 630 شخصا، موضحا أن الميناء جاهز تماما لاستقبال البضائع وشحنها.

وتابع مدير إدارة ميناء ماريوبول :لقد قمنا الآن بشحن سفينتين محملتين بالمعادن إلى روسيا، واستلمنا بضائع لبناء مدينة ماريوبول. ونخطط لنقل كمية كبيرة من البضائع، والتى ستأتى ليس فقط لإعادة بناء ماريوبول، ولكن أيضا، لإعادة بناء فولنوفاكا وغيرها من المدن المحررة.