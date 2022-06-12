محافظ دمياط تستكمل افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة

دمياط معتز الشربينى

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سلسلة افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة، حيث أجرت اليوم الأحد جولة افتتاحية تضمنت مشروعات بقطاعات متعددة بالروضة وفارسكور والسرو والزرقا.

وبدأت تلك الجولة بإزاحة ستار افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الروضة، الذى تم تجهيزه بكافة الامكانات لتقديم جميع الخدمات التى تهم المواطنين، وخلال الافتتاح الذى جاء بحضور اللواء خالد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية بمدينة الروضة، اطلعت " المحافظ " على آلية العمل داخل المركز واطمئنت على انتظام تلك المنظومة التى تتم وفقا لخطوات محددة .

وأشارت محافظ دمياط إلى سعى المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات وتقديمها بشكل سريع بما يحقق رضا المواطن.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مدرسة كرم ورزووق الابتدائية بمركز فارسكور، وذلك خلال جولتها الافتتاحية لعدد آخر من المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم و المهندسة جيهان حسين رئيس قطاع هيئة الابنية التعليمية واللواء ايمن فهمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وخلال الافتتاح، ،اطلعت " المحافظ " على ما تم تنفيذه بمبنى المدرسة الذى شهد أعمال توسعات نفذتها هيئة الابنية التعليمية ليشمل دور أرضى و4 أدوار بعدد 7 فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة 16فصل ،كما تفقدت قاعات مرحلة رياض الأطفال التى جاءت كإضافة جديدة بالمدرسة وأيضا قاعات مصادر التعلم والمكتبة والأنشطة المتعددة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بمستوى الأعمال المُنفذة بالمدرسة وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية، لتنضم إلى المنظومة التعليمية ضمن مجموعة المدارس التى شهدت أعمال انشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسعات بقرى ومدن المحافظة، والتى ساهمت وبشكل كبير فى تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول والنهوض بالعملية التعليمية .

كما واصلت محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الأحد، بافتتاح مبنى بنك الدم وقسمى العناية المركزة والحضانات بمستشفى السرو المركزى بعد تجهيزهم بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى.

وخلال الافتتاح الذى جاء بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو، اطلعت" المحافظ " على آلية العمل بمبنى بنك الدم الذى يضم قسمين للتبرع والمشتقات ومعمل توافق وفصائل حيث يشمل ثلاجتين للبلازما سعة 300 كيس و أخرى لكرات الدم سعة 100 كيس ، كما تفقدت قسم الحضانات الذى تضمن 12حضانة و 7 أجهزة سباب و 2 فينت هذا إلى جانب أجهزة المونيتور وكافة التجهيزات الطبية ،حيث حققت تلك التجهيزات إنقاذ عدد من الحالات خلال الفترة الماضية.

وتفقدت " الدكتورة منال عوض " أيضا قسم العناية المركزة 2الذى تم تجهيزه بعدد 6 أسرة مزودة بكافة الاجهزة تم توريدها من قبل مديرية الصحة هذا إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير بالقسم بالجهود الذاتية.

وأشادت " محافظ دمياط "بالمشاركة الفعالة للمجتمع المدنى لدعم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية والطبية والتى شهدت خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية ،كما وجهت التحية إلى الأطقم الطبية والتمريض مشيدة بدور الجيش الأبيض لخدمة المرضى .

وفى ختام الافتتاح، ،تسلمت " المحافظ " درعا تذكاريا من إدارة المستشفى تقديرا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وكذلك النهوض بالقطاع الصحى بكافة المناطق.

واختتمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الأحد لافتتاح عدد من المشروعات بقطاعات خدمة المواطنين والتعليم والصحة والشباب والرياضة، وذلك ضمن الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، بافتتاح الملعب الخماسي مركز شباب الزعاترة بمركز الزرقا.

جاء ذلك بحضور عاطف عبد الهادى مدير مديرية الشباب والرياضة و اللواء مصطفى عابدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، هذا وقد تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال تطوير للملعب، الذى يأتى على مساحة 1200متر ويُعد ملحق لمركز الشباب المُنشأ منذ عام 1992م ولم يشهد اى أعمال تطوير منذ عام 2013 م هذا إلى جانب انشاء سور للمركز ،كما اطلعت " المحافظ" على الأنشطة التى يقدمها المركز بالمبنى الادارى الذى يشمل قاعات أنشطة وصالة رياضية ومكتبة .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة تأتى ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب بجميع المناطق بشكل عام وبالقرى بشكل خاص، لإتاحة كافة الأنشطة أمام النشء والشباب .