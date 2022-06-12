محافظ دمياط: تطعيم جميع الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا فى 6 مدن

دمياط معتز الشربينى

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة بلقاح فيروس كورونا، وذلك خلال الحملات التى انطلقت منذ بداية مايو الماضى بمدن " رأس البر، دمياط الجديدة ،السرو ،ميت أبو غالب ،الروضة وعزبة البرج " بالمشاركة بين مديرية الصحة والمجتمع المدنى والرائدات الريفيات و الصحيات، حيث قاموا بنشر التوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس وتوجيههم إلى نقاط التطعيم ،وذلك خلال زيارتهم للمنازل بتلك المدن ،هذا إلى جانب تنفيذ نقاط للتطعيم مقسمة إلى قطاعات بكل مدينة ،كما اشادت بهذا التعاون الذى حقق نجاح كبير تغطية جميع المستهدفين بتلك المدن التى يصل تعدادها السكانى 182 ألف نسمة لتصبح مثالا للمدن الآمنة ،حيث تم تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى بنسبة تخطت 128.85% لمن لم يتلقى اللقاح من قبل ،بالإضافة إلى التطعيم بالجرعة الثانية للذين تلقوا الجرعة الأولى بنسبة تخطت 79.97% لتحصل دمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

ونوهت" المحافظ "إلى أنه وبفضل تلك الجهود اصبحت مستشفيات المحافظة خالية تماما من اى حالات مصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه ومع الانتهاء من تلك المدن ،سيتم تنفيذ حملات لتطعيم المستهدفين بالمراكز ،على أن يتم البدء بمركز دمياط الاسبوع القادم .

والجدير بالذكر أن تلك الحملات تضمنت إطلاق فرق ثابتة ومتحركة بمعدل 2 فريق ثابت و2 متنقل برأس البر و 2 فريق ثابت و 3متنقل بكل من عزبة البرج ودمياط الجديدة وفريق ثابت و 3 متنقل بكل من السرو والروضة وميت أبو غالب بالإضافة إلى الدفع بسيارتين وكوادر بشرية من اطقم طبية و تمريض مثقفين ورائد ريفيات ،كما تم إطلاق حملات دعايا داخل المدن وعلى وسائل التواصل الاجتماعى ومن خلال سيارات متنقلة .