محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل إقامة 27 مشروعا خدميا جديدا بشرم الشيخ

جنوب سيناء ـ محمد حسين

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ تشهد إقامة 27 مشروعا قوميا يجرى الاستعداد الانتهاء منها قبل شهر أكتوبر القادم من العام الجاري، وفقا للبرامج الزمنية المخططة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن من بين هذه المشروعات إنشاء كوبري علوي على الطريق الأوسط (طريق الملك سلمان)، وإنشاء 5 محاور عرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الدائري، وإنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ صديق البيئة والحديقة المركزية والمول التجاري ومجمع البنوك بحي النور بشرم الشيخ، وإنشاء منصة ومسجد ومستشفى بيطري وقرية التراث وحظائر الهجن بمضمار الهجن الدولي بمنطقة السفاري، وتوسعة وتجميل وزراعة الطرق (طريق السلام، طريق الشيخ زايد، طريق نبق السياحي، الطريق الأوسط)، وإنشاء 3 محطات توليد طاقة شمسية و 2 جراج أتوبيسات النقل العام الكهربائية وساحة تخريد السيارات، وإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق بالمدينة وتوصيل خدمة الإنترنت الفائق السرعة لكافة الفنادق السياحية بالمدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ تستعد لمؤتمر تغير المناخ في شهر نوفمبر 2022، لافتا لأنه تم التنبيه على إدارة المواقف بالتنبيه علي سائقي التاكسي والميكروباص بالالتزام بالتعليمات المنظمة لإقامة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ وأن تستمر كافة التعليمات قبيل المؤتمر وبعده للحفاظ علي استدامة العمل بهذا الشكل اللائق بالمدينة مشيرا توفير أكثر من 2000 زي لسائقي التاكسي ( بدلة – وكاب – وجوارب ) للسائقين وعلي كل سائق دفع مبلغ 100 جنيه فقط لاستلام الذي وشعوره بالمساهمة فيما يرتديه .