محافظ جنوب سيناء يلتقى العمالة المؤقتة بطور.. صور

وأعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم فى بيان، أنه التقى اليوم الخميس محافظ جنوب سيناء بعمال السركي ( العمالة المؤقتة) بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، فى إطار اللقاءات المتعددة بهم لدعمهم وتحفيزهم، وأثنى المحافظ على الدور الذى يقومون به وعملهم الجاد.

وقام المحافظ بتسليمهم كراتين مواد غذائية ولحوم ومبالغ مالية كمكافأة تحفيزية لهم طالبا بذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما على المظهر اللائق المشرف أمام مواطنى المحافظة وزائريها.

وكرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد البنا رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، المقدم إسلام حسن، والرائد احمد باسم، عضوي هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء خلال استقبال المحافظ لهم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لتميزهم في عملهم خلال فترة عملهما بالمحافظة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم الجديد .

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال التشوينات وإنشاء مجمع البنوك والمول التجاري وشبكة الري بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة الميدانية للمشروعات بمدينة شرم الشيخ فى إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

كان فى استقبال المحافظ فى موقع العمل الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس المهندس الاستشارى كرم معوض استشارى المشروع، والمهندس محمد السكري،والمهندس خالد الغنام ممثلي الشركات المنفذة.

وأوضح المحافظ أن الحديقة تحتوى على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية.

وأشار المحافظ إلى أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتى تعكس الوجه الحضارى للمدينة، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهة ثقافية ترفيهية للرواد، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.