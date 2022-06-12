محافظ الشرقية: تنفيذ 22 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة منيا القمح

الشرقية فتحية الديب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها .

وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير فى التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ 263 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 18 مليار و 342 مليون جنية منهم 22 مشروع خدمى بمركز ومدينة منيا القمح بقطاعات (الصرف الصحى – الطرق- الأبنية التعليمية - الاسكان ) بتكلفة بلغت 663 مليون و 600 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ عدد 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بتكلفة مالية بلغت 556 مليون جنيه شملت تنفيذ

مشروع صرف صحى سنهوا لإنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 12الف م3/ اليوم ومحطتى رفع حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 60 % ومحطتى المعالجة 45 % وشبكات الانحدار 55 %

· مشروع صرف صحى شلشلمون بإنشاء 2 محطة رفع وربطهما على محطة معالجة منيا القمح وبلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 95 % والكهروميكانيكيه 95 % وخطوط الطرد 100 % وشبكات الانحدار 100 %

· مشروع صرف صحى ميت سهيل ويضم محطة رفع وربطها على محطة معالجة سنهوا حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 80 % وخطوط الطرد 80 % وشبكات الانحدار 80 % .

· مشروع صرف صحى كريدة ويضم محطة رفع وربطها على محطة معالجة العزيزية حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 95 % والكهروميكانيكية 95 % وخطوط الطرد 95 % وشبكات الانحدار 95 %

· مشروع صرف صحى السعديين والنعامنه ويضم إنشاء محطة رفع بطاقة 10 الاف م3/اليوم وعدد 5 محطات رفع لقرى ( السعديين – النعامنه – الولجا – المسلمية – الاعراس ) ومحطة معالجة السعديين

· مشروع صرف صحى الميمونه ويضم إنشاء محطة رفع وربطها على محطة معالجة التلين حيث بلغت نسبة شبكات الانحدار 85 %

· مشروع إنشاء محطة معالجة العزيزية وتضم إنشاء محطة معالجة بنسبة تنفيذ 85 % مدنى و 85 % ميكا.

ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين أوضح محافظ الشرقية.. أنه جارى تنفيذ مشروع إستكمال أعمال الرصف بطريق منيا القمح / مشتول بطول 3.5 كم وبنسبة تنفيذ 95 % .

وكذلك إستكمال اعمال رصف طريق سعد زغلول/ وجية اباظة/ سيد مرعي) بطول 6 كم وبتكلفة اجمالية 36 مليون جنية حيث بلغت نسبة التنفيذ 96 %.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أشار محافظ الشرقية إلى أنه جارى تنفيذ 11 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمركز منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 64 مليون و 600 ألف جنية مابين إنشاء جديد واحلال جزئى وكلى وتوسعة شملت...

· إنشاء جديد لمدرسة السعديين الابتدائية لإضافة 16 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 95 %

· إنشاء جديد لمدرسة القمرون للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 55 %

· إنشاء جديد لمدرسة كفر حسن ندا للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 65 %

· إنشاء جديد لمدرسة ال خميس للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 26 %

· إنشاء جديد لمدرسة عبد الهادى للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 23 %

· إنشاء جديد لمدرسة روحية عبد الفتاح فرحات للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 22 %

· إحلال كلى لمدرسة شلشلمون الثانوية بنين لإضافة 12 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 56 %

· توسعة 18 فصل بمدرسة شبرا العنب من الحضانه للثانوية وبلغت نسبة التنفيذ 100 %

· توسعة 12 فصل بمدرسة كفر الغنيمى الإبتدائية وبلغت نسبة التنفيذ 11 %

· إحلال كلى بمدرسة كفر الدير الإعدادية لإضافة 12 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 1 %

· توسعة 8 فصول بمدرسة الدكتور محمد الفوال مندور الابتدائية وبلغت نسبة التنفيذ 1 %

أضاف محافظ الشرقية أنه جارى إنشاء وتشطيب جناح جديد وتطوير وتحديث بمستشفى السعديين المركزى بتكلفة 7 مليون جنية وبلغت نسبة التنفيذ 33 % وذلك بمعرفة مديرية الإسكان للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى.