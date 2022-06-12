اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الدقهلية: حياة كريمة "اختراع" وتقدم خدماتها لأكثر من 60 مليون مواطن

الأحد، 12 يونيو 2022 12:18 ص
محافظ الدقهلية: حياة كريمة "اختراع" وتقدم خدماتها لأكثر من 60 مليون مواطن محافظ الدقهلية
ماجد تمراز

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن كل الجهات تبذل جهودها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظات مصر، واصفا المبادرة بـ"الاختراع" وليست مجرد مبادرة، تقدم خدماتها لأكثر من 60 مليون مواطن.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "المبادرة تقدم خدمات لـ 60 مليون مواطن، وهو شيء لا يصدق، مركز شربين يضم 500 ألف نسمة، ونسب تنفيذ المشروع فيه بلغ 85%، وهو شيء أكثر من رائع".
 
وقال: "لدينا 83 شركة تعمل، أي أكثر من 95% من الشركات من القطاع الخاص، تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة، و874 مهندس و4400 عامل يقومون بالعمل في وقت واحد على 37 مشروع".

حياة كريمة

الدقهلية

محافظة الدقهلية

مبادرة حياة كريمة

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