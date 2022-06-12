محافظ أسوان: تهيئة الأجواء المناسبة وسبل الراحة لطلاب الثانوية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يجعلنا جميعاً نسابق الزمن ببذل المزيد من الجهد والتفانى والإخلاص، وهو الذى يتطلب من المنظومة التعليمية في أسوان بتوفير كافة متطلبات نجاح هذه المنظومة.

جاء ذلك أثناء حضور محافظ أسوان لاجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المحافظة برئاسة الدكتور محمد بشير صالح، وبمشاركة عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات والقيادات التعليمية وأعضاء مجلس الأمناء.

وعقب استماعه إلى عرض وتحليل مفصل للعملية التعليمية من مدير المديرية ، بجانب مقترحات أعضاء المجلس والتي من أبرزها حصول أسوان على 136 مركز متقدم علي مستوى الجمهورية ، وفتح باب التحويل للطلاب بالمدارس لأول مرة منذ 2008 ، وأيضاً تنظيم 12 رحلة للطلاب المتميزين خلال الإجازة الصيفية لمرسى مطروح ورأس البر والإسكندرية ، بجانب مقترح استغلال مراكز الشباب لتنظيم فصول التقوية والأنشطة الصيفية ، بالإضافة إلى إعادة الأفواج والرحلات لرأس التين بالإسكندرية ، فضلاً عن إعادة استثمار معسكر التربية والتعليم بطريق السماد في إنشاء مجمع للمدارس.

ووجه اللواء أشرف عطية بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتهيئة الأجواء المناسبة ، وسبل الراحة للطلاب والملاحظين ومنها توزيع زجاجات المياه المعدنية باللجان لتخفيف المعاناة من درجات الحرارة المرتفعة ، بجانب الاستمرار في تنظيم القوافل التعليمية بالإدارات التعليمية لمراجعة المناهج للطلاب.

وشدد على ضرورة فتح جميع المدارس كأندية صيفية لممارسة الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والفنية لجميع الطلاب، بالإضافة إلى مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية.

وأوضح أشرف عطية، أن تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول و تحويل المعلمين و الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة، مشدداً على حظر جمع أي تبرعات بالمدارس إلا عن طريق مجلس الأمناء حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك، خاصة أننا نعمل في منظومة واحدة، ونجاح العملية التعليمية يعتمد على المدرسة والبيت كجناحين يعملان في اتجاه واحد من أجل نجاح وتفوق أبنائنا الطلاب.

وفى ختام الاجتماع قام الدكتور محمد بشير بإهداء درع مجلس الأمناء لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده ودعمه المتواصل للقطاع التعليمى.