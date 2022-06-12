محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادة الإعدادية والفائزين فى مسابقات الجمهورية.. صور

حضر فعاليات حفل التكريم عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتور محمد بشير صالح مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والقيادات التعليمية ، بجانب أولياء أمور الطلاب والطالبات ، وأثناء مراسم الاحتفال.

قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب من المتفوقين الذين اجتهدوا ليثبتوا تفوقهم باجتيازهم بكل تفانى وجهد واجتهاد ، مقدماً التهنئة أيضاً لأولياء الأمور الذين لم قاموا بتهيئة المناخ المناسب وبذل قصاري جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم ، والشكر موصول كذلك للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن فخره بأبنائه الطلاب المتفوقين الذين أصبحوا نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر ، فيما قدم أولياء أمور الطلاب شكرهم لمحافظ أسوان على هذا التكريم لأبنائهم.

وشهد حفل التكريم قيام اللواء أشرف عطية بتسليم الأوائل شهادات تقدير وميدالية التفوق من المحافظة ومكافأة مالية قدرها ألف جنيه ، كما كرم المحافظ أيضاً الحاصلين بمديرية التربية والتعليم بأسوان سواء طلاب أو مدارس أو إدارات تعليمية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقات التى تم تنظيمها على مدار العام الدراسى 2021/2022 بإجمالى 101 مركز فى مسابقات التربية الرياضية والفنية والمسرحية والموسيقية والإجتماعية والزراعية والنفسية ، وكذا الإعلام التربوى والمكتبات واللغة العربية والتعليم الفنى وخدمة المواطنين والمدارس الرسمية للغات.

وفى ختام الحفل حرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع أبنائه المتفوقين والحاصلين على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية تقديراً لتفوقهم العملى والعلمى.



تكريم أوائل الشهادة الإعدادية (1)



تكريم أوائل الشهادة الإعدادية (2)



تكريم أوائل الشهادة الإعدادية (3)



تكريم أوائل الشهادة الإعدادية (4)



تكريم أوائل الشهادة الإعدادية (5)



تكريم أوائل الشهادة الإعدادية (6)



تكريم أوائل الشهادة الإعدادية (7)