مجلس الشيوخ الأمريكى يتوصل لاتفاق محدود حول حيازة الأسلحة

كتب أحمد عرفة

توصل مجلس الشيوخ الأمريكى إلى اتفاق محدود حول حيازة الأسلحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة "ذا هيل" البريطانية، إن آلاف الشباب من المقرر إلى يذهبوا إلى واشنطن العاصمة السبت للمشاركة فى "مسيرة من أجل حياتنا" لحث الكونجرس على تمرير قوانين أكثر صرامة للأسلحة بينما يعمل المفاوضون من الحزبين للتوصل إلى اتفاق في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة.

وأضافت أن المظاهرة ستقام بعد أقل من شهر من مقتل 19 طالبًا ومعلمين فى إطلاق نار على مدرسة فى يوفالدى، تكساس، وقتل 10 أشخاص من السود فى سوبر ماركت فى بوفالو، نيويورك. ومن المقرر تنظيم مسيرات مماثلة فى أكثر من 450 مدينة فى الولايات المتحدة وحول العالم يوم السبت.