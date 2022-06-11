اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 03:06 م
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ذا هيل: الآلاف يشاركون فى مسيرة بواشنطن لتمرير قوانين سلاح أكثر صرامة

السبت، 11 يونيو 2022 03:00 م
ذا هيل: الآلاف يشاركون فى مسيرة بواشنطن لتمرير قوانين سلاح أكثر صرامة جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" البريطانية إن آلاف الشباب من المقرر إلى يذهبوا إلى واشنطن العاصمة اليوم السبت للمشاركة فى "مسيرة من أجل حياتنا" لحث الكونجرس على تمرير قوانين أكثر صرامة للأسلحة بينما يعمل المفاوضون من الحزبين للتوصل إلى اتفاق في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة.

وأضافت أن المظاهرة ستقام  بعد أقل من شهر من مقتل 19 طالبًا ومعلمين في إطلاق نار على مدرسة في يوفالدي ، تكساس ، وقتل 10 أشخاص من السود في سوبر ماركت في بوفالو ، نيويورك. ومن المقرر تنظيم مسيرات مماثلة في أكثر من 450 مدينة في الولايات المتحدة وحول العالم يوم السبت.

في مقابلة حصرية مع "ذا هيل"، قالت يولاندا رينيه كينج ، الحفيدة البالغة من العمر 13 عامًا لزعيم الحقوق المدنية المقتول مارتن لوثر كينج جونيور ، والتي ستلقي أحد الخطابات الرئيسية في تجمع واشنطن هذا الأسبوع ، إن النشطاء الشباب محبطون بعد سنوات من التظاهر ووفيات لا حصر لها.

وتأسست مسيرة من أجل حياتنا بعد إطلاق النار في مدرسة ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا ، في عام 2018 ، حيث اجتذبت أكثر من مليون مشارك فى أول مسيرة.

وقالت كينج: "نحن نتحد جميعًا لأن هذا غير مقبول ، ونطالب سياسيينا بحظر الأسلحة الهجومية الكبيرة بالبنادق". "علينا تقليل قلق الأطفال من مجرد الذهاب إلى المدرسة وتقليل قلق الأشخاص الذين يشبهونني من الذهاب إلى متجر البقالة".

وتأتي مسيرات السبت بعد أن غادر مجلس الشيوخ البلدة يوم الجمعة دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع مراقبة الأسلحة في أعقاب إطلاق النار الجماعي البارز مؤخرا.

ويقول الديمقراطيون إنهم "قريبون" من التوصل إلى اتفاق مع السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس ، جون كورنين ، الذي اختاره زعيم الأقلية ميتش مكونيل (جمهوري من كنتاكي) لقيادة جهود التفاوض للحزب الجمهوري ، ولكن لا يزال يتعين حل بعض الاختلافات حول اللغة.

 

 


حمل السلاح

واشنطن

الكونجرس

قوانين حمل السلاح فى أمريكا

ولاية تكساس



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