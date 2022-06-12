اليوم السابع
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ما هى النصائح الواجب اتباعها خلال فصل الصيف؟

الأحد، 12 يونيو 2022 01:00 ص
ما هى النصائح الواجب اتباعها خلال فصل الصيف؟ طقس حار - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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تشهد درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا هذه الأيام، فى بداية مبكرة لفصل الصيف، فما زال فصل الربيع لم ينتهِ بعد.
 
ونرصد النصائح الواجب اتباعها خلال فصل الصيف لتجنب التعرض لضربات الشمس وغيرها من المشاكل الأخرى الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
 
1- إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وزجاجات الكحول والمشروبات الغازية وأجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط "تهوية وتفريغ للهواء الساخن".
 
2- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس .
 
3- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء .
 
4-عدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.
 
5- البعد أشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً.
 
6- عدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة وتناول كميات كبيرة من المياه، والإكثار من الخضراوات والفواكه ومنع الأشياء المالحة والكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم .
 
 7- عدم التعرض للشمس المباشرة تحت أى بند وارتداء ملابس من القطن وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء.
 
 8-  خفض المجهود البدني قدر الإمكان وتأجيل الخروجات غير الضرورية.

الربيع

الطقس

المناخ

الحرارة



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