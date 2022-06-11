الحرارة تصل 45 درجة فى الوادى الجديد.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد.. لايف

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، في بث مباشر له تغطية خاصة لأجواء حالة الطقس اليوم السبت، حيث شهدت المحافظة ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة منذ صباح اليوم وسجلت درجات الحرارة 45 درجة مئوية وخلت شوارع المدينة والقرى من المارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة .

ومن جانبه قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الأيام القادمة، وذلك بكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة الوحدات المحلية والمستشفيات.

ووجه المحافظ بتشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والطوارئ والتعامل الفوري معها، والجاهزية التامة بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات.

وناشد المحافظ المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، وتخفيف أحمال الكهرباء وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس وإخلاء السيارات من المواد الغازية والعطرية حرصًا على سلامة الجميع.