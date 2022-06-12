ماكدونالدز تفتح أبوابها فى روسيا باسم وملكية جديدة بعد الحرب الأوكرانية

كتب: إيهاب محمد

فتحت مطاعم ماكدونالدز أبوابها فى موسكو مرة أخرى تحت ملكية روسية جديدة واسم جديد هو Vkusno & tochka ، وترجمته "شهى ونقطة"، وسيشهد الفجر الجديد لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة في روسيا، فى البداية فتح 15 مطعمًا تم تغيير علامتها التجارية فى العاصمة الروسية، وحولها بعد أن خرج عملاق البرجر الأمريكى من البلاد بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.



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ووفقا لموقع The Sydney Morning يمكن أن توفر إعادة فتح المنافذ، بعد ثلاثة عقود من افتتاح ماكدونالدز لأول مرة في موسكو، ذوبان الجليد الرمزى بين الشرق والغرب، لتصبح اختبارًا لمدى نجاح الاقتصاد الروسى في أن يصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا ويتحمل العقوبات الغربية.

ومن جهته، قال أوليج بارويف، الرئيس التنفيذي لشركة Vkusno & tochka ، إن الشركة تخطط لإعادة فتح 200 مطعم في روسيا بحلول نهاية يونيو وبإجمالى 850 مطعمًا بحلول نهاية الصيف.



فرع ماكدونالز فى روسيا

وقال باروف، في مؤتمر إعلامى، "فيما اعتاد أن يكون أول مطعم ماكدونالدز افتتح في موسكو السوفيتية في عام 1990، هدفنا هو ألا يلاحظ ضيوفنا اختلافًا في الجودة أو الأجواء"، فيما أضاف ألكسندر جوفور، المالك الجديد للسلسلة، إن الشركة توظف 51 ألف شخص.