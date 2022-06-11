برجر وبطاطس.. روسيا تكشف عن الشعار البديل لمطاعم ماكدونالدز "صورة"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن روسيا كشفت عن الشعار البديل لماكدونالدز قبل إعادة افتتاح سلسلة المطاعم الغربية التي انسحبت من البلاد بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا الكبير غدا الأحد.



شعار ماكدونالدز فى روسيا

وأوضحت الصحيفة أن توقيت إعادة الافتتاح تأتى بالتزامن مع يوم روسيا ، بمناسبة إنشاء الاتحاد ، فضلا عن أنه سيفتتح في نفس الموقع في ساحة بوشكين بموسكو حيث افتتحت سلسلة ماكدونالدز لأول مرة في روسيا في عام 1990.

وقالت الصحيفة إن ماكدونالدز كان يُنظر إليه على أنه رمز قوي لانفتاح الاقتصاد السوفييتي القديم أمام الشركات الغربية ، ولكن الآن سيكون أكثر من 1000 مطعم ماكدونالدز سابقًا في روسيا جزءًا من سلسلة جديدة ، جزئيًا نتيجة للعقوبات الغربية على النشاط الاقتصادي مع روسيا.

وأضافت الصحيفة إن الشعار الجديد يحتوي على برجر وبطاطس مقلية على شكل حرف M ، على الرغم من أن اسم العلامة التجارية الجديدة لم يتم الكشف عنه بعد.

وأشار منتقدو الشعار الجديد إلى تشابهه مع سلسلة فنادق ماريوت التي تعمل في روسيا. ووصفه شخص على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "شعار فندق ماريوت متقاطع مع علم بنجلاديش".

وفقًا لتقارير من وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية ، تمت إعادة تسمية تطبيق ماكدونالدز في روسيا باسم "ماي برجر". وأُبلغت الوكالة أن هذا الاسم مؤقت ، امتثالاً لشرط إزالة العلامة التجارية لماكدونالدز.

وفيما يعتبر علامة أخرى على تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على الاقتصاد الروسي ، أفادت رويترز أن وزارة الصناعة الروسية تتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات إلى النصف في عام 2022 حيث تكافح صناعة السيارات في البلاد مع مشاكل الإمداد.

وقال تيجران بارسادانيان ، نائب رئيس قسم هندسة السيارات والسكك الحديدية بالوزارة ، يوم الخميس: "شهدنا انخفاضًا حادًا في أبريل ومايو. نتوقع بيع 750 ألف سيارة في السوق بحلول نهاية العام ".

يمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 51٪ في المبيعات على أساس سنوي.