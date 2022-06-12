اليوم السابع
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كيف ارتفعت صادرات مصر إلى 373 مليون دولار في شهرين فقط؟

الأحد، 12 يونيو 2022 06:00 ص
كيف ارتفعت صادرات مصر إلى 373 مليون دولار في شهرين فقط؟ صادرات - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2022، وفقا لما يلي:
 
بلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات نحو 373.8 مليون دولار، مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 45.4%. 
 
ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات إلى 430 مليون دولار، مقابل 406.5 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021  بزيادة 5.8%.
 
ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 803.8 مليون دولار، مقابل 663.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 21%.
 
سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام  2020 /2021 بزيادة 26.9%
 
 

التجارة

الاستثمار

الصناعة

مصر والامارات



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