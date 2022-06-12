كيف ارتفعت صادرات مصر إلى 373 مليون دولار في شهرين فقط؟

كتب مدحت عادل

تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2022، وفقا لما يلي:

بلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات نحو 373.8 مليون دولار، مقابل 257 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 45.4%.

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات إلى 430 مليون دولار، مقابل 406.5 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 5.8%.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 803.8 مليون دولار، مقابل 663.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 21%.

سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بزيادة 26.9%