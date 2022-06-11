وزراء التجارة الأفارقة يتبنون المقترح المصرى الخاص بتحديات الأمن الغذائى

كتب - إسلام سعيد

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اجتماع وزراء التجارة الافارقة والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية قد اختتم فعالياته باعتماد الإعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية، والذى يتضمن دعم وتبنى المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتوصية برفعه الى المؤتمر الوزارى الثانى عشر والذى ستنطلق فعالياته غداً.

وقالت الوزيرة، إن المقترح المصرى والذى اعده المكتب التجارى المصرى بجنيف بالتنسيق مع البعثة الدائمة وقطاع الاتفاقيات التجارية بالقاهرة يركز على محورين اساسيين، الأول تفعيل قرار مراكش الخاص بالاثار السلبية لعملية اصلاح التجارة فى السلع الزراعية على الدول النامية المستورد الصافى للغذاء من خلال تبنى برنامج عمل فى لجنة الزراعة بالمنظمة يهدف الى انشاء آلية تمويل تعوض فارق ارتفاع الاسعار العالمية ، مع الاحتفاظ بحقوق الدول النامية وعدم خفض محاور الدعم المحلى الخاص بالتنمية.

واشارت جامع، إلى أن المحور الثانى يتضمن اطلاق حدود الدعم المحلى المتاح للدول النامية وذلك فى اطار دعم توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

هذا وقد تضمن الإعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الافريقية التأكيد على البعد التنموى فى القضايا المطروحة على المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ، وترسيخ دور المنظمة فى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والتحديث الصناعى بدول القارة السمراء ، مع ايلاء ملف الامن الغذائى والتصدى للجوائح المستقبلية اهمية خاصة.