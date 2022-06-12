اليوم السابع
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قلق فى أوروبا بعد ارتفاع إصابات جدرى القرود إلى 700 حالة

الأحد، 12 يونيو 2022 10:35 ص
قلق فى أوروبا بعد ارتفاع إصابات جدرى القرود إلى 700 حالة جدرى القرود
فاطمة شوقى

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يتزايد القلق في أوروبا بسبب انتشار مرض جدرى القرود مع ارتفاع حالات الإصابة إلى 700 حالة ، وعلى الرغم من أنه ليس له نفس معدل الإصابة العالمى مثل فيروس كورونا إلا أنها تشعر بالقلق تجاه ارتفاع الحالات خاصة مع دخول فصل الصيف واحتمالية تزايد حالات كورونا ، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

سجلت أوروبا بالفعل 704 حالة إصابة بجدري القرود ، وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDC) ، ومنذ التحديث الأخير للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، الذي حدث في 31 مايو ، تم الإبلاغ عن 385 حالة إصابة بجدري القرود في 16 دولة أوروبية: البرتغال (95) ، ألمانيا (92) ، إسبانيا (78) ، فرنسا (49) ، هولندا (28). ) ، إيطاليا (15) ، بلجيكا (7) ، أيرلندا (6) ، سلوفينيا (4) ، لاتفيا (2) ، النرويج (2) ، السويد (2) ، التشيك (1) ، الدنمارك (1) ، فنلندا (2) ) والمجر (1).
 
واعتبارًا من 8 يونيو ، تم تأكيد إجمالي 473 حالة في دول أوروبية غير موبوءة خارج الاتحاد الأوروبي ، وكذلك في الأمريكيتين وأستراليا وآسيا.
 
ويشير التقرير الصادر عن المركز الأوروبي إلى أن غالبية الحالات لا تزال تحدث عند الشباب الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM)، و توصف الحالة السريرية عمومًا بأنها معتدلة.
 
نظرًا للزيادة في حالات الإصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة ، وكذلك في بقية أنحاء العالم ، فقد أدى حذر دولة أمريكا الشمالية إلى شراء 500000 جرعة إضافية من اللقاح ضد المرض ، وذلك بعد حصولها على حوالي 36000 جرعة ، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
تم الإبلاغ حتى الآن عن تسجيل الولايات المتحدة حوالي 45 حالة ، من بين أكثر من 1300 تم اكتشافها في 30 دولة خارج المناطق الأفريقية حيث يتوطن هذا الفيروس.
تضاعفت الأمراض حيوانية المصدر ، وهي الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان ، مثل الإيبولا أو كوفيد -19 أو جدري القرود ، في السنوات الأخيرة ، مما يزيد من خطر ظهور أوبئة جديدة.
 
 

أوروبا

جدرى القرود

الامراض

كورونا

الاتحاد الاوروبى



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